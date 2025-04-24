Подмосковье представило передовые практики на форуме «ГОСЗАКАЗ»

В северной столице начал работу XX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» — крупнейшая экспертная площадка для профессионального диалога в сфере закупок. В этом году мероприятие снова проводится по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова и при поддержке Минпромторга России под девизом «ГОСЗАКАЗ: ключ к достижению национальных целей». Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 23 по 25 апреля участники форума — заказчики, поставщики, распорядители бюджетных и корпоративных средств, представители банковского сектора, промышленности, а также регуляторы и контролеры — обсуждают стратегические векторы развития национальной системы закупок в контексте задач технологического лидерства.

«В этом году юбилейное мероприятие проходит в ответственный для нашей страны период. В условиях быстро меняющегося мира именно инновационные решения становятся основой нашего конкурентного преимущества. Решающую роль в этом процессе играет система закупок, которая должна способствовать развитию отечественного производства, поддерживать высокие стандарты качества и внедрение передовых технологий», — отметил в своем приветственном слове участникам форума министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Официальную часть форума начал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, который вручил ведомственную медаль «Трудовая доблесть» директору форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Андрею Садофьеву. Высокой награды Садофьев был удостоен за значительный вклад в развитие системы госзаказа в стране и организацию форума на высоком профессиональном уровне.

В церемонии открытия приняли участие депутат Государственной думы Антон Гетта, сенатор Иван Абрамов, заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, вице-губернатор Ярославской области Василий Горбунов и генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. Продолжилось открытие обходом экспозиции.

В этом году Московская область выступает экспертным партнером мероприятия и активно участвует в разработке ряда мероприятий деловой программы форума. Традиционно комитетом по конкурентной политике Подмосковья подготовлена масштабная экспозиция, чтобы представить накопленный опыт и передовые практики в сфере закупок и торгов. В регионе уже более десяти лет успешно функционирует единая экосистема закупок и торгов Подмосковья, состоящая из целого комплекса взаимосвязанных подсистем, таких как региональный бюджет, система управления ГАСУ, сама система закупок, аналитический портал и портал исполнения контрактов, электронный магазин и единый портал торгов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» — возможность систематизировать накопленный опыт, ознакомиться с передовыми разработками и объединить усилия государственных структур, предпринимательского сообщества и общества в целом для оптимизации системы закупок и торгов. Это, в свою очередь, способствует повышению прозрачности и результативности государственных, муниципальных и корпоративных процедур, а также земельно-имущественных торгов», – сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Единая автоматизированная система управления закупками Московской области ГИС «ЕАСУЗ» — комплекс взаимосвязанных подсистем, которые обеспечивают автоматизацию и высокую эффективность осуществления закупочного процесса в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, закупок малого объема, а также земельно-имущественных торгов.

Так, например, на аналитическом портале осуществляется ежедневный контроль и мониторинг жизненного цикла закупок и торгов, а также упреждение рисков в рамках реализации национальных проектов.

«Электронный магазин» — удобный сервис для проведения закупок малого объема, который способствует развитию конкурентной среды, снижению цены контракта с единственным поставщиком, экономии бюджетных средств. За все время работы данный ресурс позволил сэкономить региональному бюджету более 20 миллиардов рублей, при этом предоставив свободный доступ к неконкурентным закупкам малому и среднему бизнесу.

Делегация форума проявила большой интерес к возможностям созданной в Подмосковье экосистемы закупок и земельно-имущественных торгов. Московская область, в свою очередь, готова поделиться опытом внедрения единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ) с другими регионами РФ. Главной целью, в работе которой, по-прежнему остается упрощение процесса государственных, муниципальных, корпоративных закупок и земельно-имущественных торгов, обеспечение их эффективности и прозрачности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.