Подмосковье представило опыт внедрения единых стандартов корпоративных закупок в Казани

Представители Комитета по конкурентной политике Московской области и комитета по закупкам Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» рассказали о передовом опыте Подмосковья на конференции, посвященной развитию и цифровизации корпоративных закупок и внедрению медиации в рамках 223-ФЗ. Мероприятие прошло в формате ВКС при поддержке Московской торгово-промышленной палаты и Минпромторга Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

С ключевым докладом «Как внедрить единый подход по осуществлению корпоративных закупок в регионе» выступила Юлия Корина, начальник управления сопровождения корпоративных закупок ГКУ МО «Региональный центр торгов». В своем выступлении она представила успешный опыт Подмосковья по оптимизации закупочной деятельности и созданию стандартизированных процедур.

В ходе дискуссии эксперты обсудили:

Преимущества медиации как инструмента досудебного урегулирования споров;

Проблемные точки исполнения контрактов по 223-ФЗ;

Правовой статус медиативных соглашений;

Возможности включения медиации в типовые положения о закупках, а также выработку единых принципов работы для профессионального сообщества.

Подмосковье регулярно участвует в качестве докладчика на подобных площадках и подтверждает статус одного из ведущих регионов в развитии конкуренции, контрактной системы, корпоративных закупках и земельно-имущественных торгах. Регион демонстрирует готовность делиться передовыми практиками и тиражировать успешный опыт на всю страну.

Уже в мае 2026 года Подмосковье вновь примет главное отраслевое событие — форум-выставку «Госзаказ». В телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области размещена актуальная информация по вопросам изменений законодательства, развития конкуренции, земельно-имущественных торгов и закупок Подмосковья.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.