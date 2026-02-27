Подмосковье представило ЯНАО цифровые решения в стройнадзоре

Цифровые проекты Главгосстройнадзора Московской области представили делегации Ямало-Ненецкого автономного округа во время визита в Подмосковье. Разработки позволяют существенно сократить сроки получения разрешительной документации в строительстве, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Центре содействия строительству ключевые цифровые решения продемонстрировали вице-губернатору ЯНАО Александру Емельянову и представителям региональных департаментов строительства, жилищной политики, информационных технологий и связи. Делегация во главе с губернатором Дмитрием Артюховым прибыла в Подмосковье для обмена опытом и изучения управленческих практик.

Благодаря масштабной трансформации работы центра и внедрению технологий искусственного интеллекта срок получения разрешительной документации сократился с трех лет до семи месяцев. Сервис «ВсеСети» уменьшил период согласования топографических планов, проектной и рабочей документации с ресурсоснабжающими организациями с одного года до двух недель.

В ближайших планах — запуск сервиса «Смартчек». В нем искусственный интеллект будет автоматически проверять комплект документов для выдачи разрешения на строительство и соответствие проекта требованиям градостроительных регламентов. Ранее в ЯНАО уже внедрили разработанный подмосковным ведомством онлайн-калькулятор проверок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.