Подмосковье поучаствовало в конференции «ГОСЗАКАЗ для российских поставщиков»

Публичное мероприятие такого формата проводится в России впервые. Особенностью конференции стал ее нормотворческий результат: собранные за два дня работы площадки предложения от бизнеса сразу же поступили на рассмотрение депутатского корпуса. Деловая программа конференции завершилась заседанием экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции, в котором приняла участие министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Такие мероприятия — уникальная возможность для прямого диалога между бизнесом и государством. Предложения, сформированные здесь, могут стать драйвером изменений и будут учтены при принятии конкретных законодательных решений», — подчеркнула Светлана Журавлева.

Повестка охватывала все маршруты повседневной экономики поставщика: каждой проблеме попытались найти решение в правоприменительной практике. Для этого на площадку конференции пригласили государственных контролеров и регуляторов системы закупок, представителей кредитных организаций и институтов развития, крупнейших заказчиков корпоративного и государственного секторов, представителей маркетплейсов и электронных торговых площадок, инжиниринговых центров и профессиональных операторов закупок. Рассматривались также вопросы организации земельно-имущественных торгов и относительно новой, но активно обсуждаемой в профессиональном сообществе темы — медиации в закупках.

В дополнение к основным дискуссиям и сессиям, на площадке конференции в формате открытого диалога с предпринимателями работала Деловая гостиная Московской области.

Уже в мае 2026 года Подмосковье вновь примет главное отраслевое событие — Форум-выставку «Госзаказ». В телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области размещена актуальная информация по вопросам изменений законодательства, развития конкуренции, земельно-имущественных торгов и закупок Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.