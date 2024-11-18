Подмосковье получило золотой знак фестиваля «Зодчество-2024» за кластеры ИЖС

На XXXII международном фестивале «Зодчество-2024» Московская область завоевала высшую награду смотра-конкурса «Регионы России» в номинации «Проекты. Развитие территорий и градостроительные решения». Подмосковье продемонстрировало концепции кластерного развития индивидуальной жилой застройки (ИЖС) — нового подхода, активно развиваемого для создания загородного жилья современного формата. Всего в этом году свои стенды представили 15 субъектов страны, в том числе новые регионы России. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Кластерный подход, разработанный комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области, предлагает жителям индивидуальное жилье в сочетании с удобной инфраструктурой.

«Мы много сил посвятили поиску новых смыслов и форматов загородной жизни, и в итоге пришли к кластерному подходу застройки, приближенной к природе, но с городским комфортом. С 2021 года Московская область создает нормативную базу и стандарты для реализации кластеров ИЖС — это новые сельские населенные пункты, которые включают школы, поликлиники, объекты культуры, спортивные и досуговые зоны, инженерную и транспортную инфраструктуру. Они отличаются качеством архитектурных решений и единым дизайн-кодом», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она отметила, что Подмосковье — первый регион, который на законодательном уровне ввел понятие кластера индивидуального жилищного строительства.

Экспозицию Московской области посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, принявший участие в открытии фестиваля. Александра Кузьмина доложила руководителю Минстроя РФ о кластерном подходе региона, механизмах комплексного развития территорий и пилотных проектах кластеров, реализуемых в Подмосковье.

Помимо золотого знака, в рамках различных конкурсов награды получили 14 проектов Московской области. Лауреатами стали: проект второй очереди многофункционального образовательного комплекса на территории областной гимназии им. Е. М. Примакова (авторы: «Студия 44»), градостроительная концепция города Химки (авторы: бюро «Крупный План» и другие проекты.

Важной частью фестиваля стала деловая программа, на которой Московская область провела два мероприятия с ведущими экспертами отрасли: круглый стол на тему кластеров ИЖС и пленарную дискуссию, посвященную цифровизации. Также в рамках фестиваля прошло заседание совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований им. А. В. Кузьмина под председательством Александры Кузьминой, где Московская область поделилась с другими регионами опытом реализации программы реновации: «Московский областной фонд содействия комплексному развитию территорий дает нам совершенно другое качество работы со средой, в особенности с нежилыми, промышленными территориями, депрессивными застройками, которых почти треть. Наш опыт отличается от других, прежде всего, тем, что большинство регионов работают через документацию по планировке территории, мы же сделали мастер-планы обязательным предшествующим этапом, что дает нам возможность гарантировать качество жизни для жителей при реализации новой комплексной застройки», — отметила главный архитектор Московской области. В заседании также приняли участие представители Минстроя РФ, Минэкономразвития РФ, Общественного совета Минстроя РФ.

«Мы не случайно обсудили на фестивале темы комплексного развития ИЖС и цифровизации: жить в своем доме, работая в цифровом пространстве и создавая современные тренды, — это та модель общества, к которой стремятся прогрессивные страны. Московская область предлагает возможности для такой жизни, что делает ее поистине уникальным регионом», — отметил председатель Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков.

Итого, в рамках фестиваля «Зодчество 2024» Подмосковье получило 14 наград:

главная награда — Золотой знак смотр-конкурса «Регионы России»(экспозиция Московской области, куратор — Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области)

8 наград конкурса «Архитектурные произведения 2022-2024» — Серебряный знак и дипломы:

Раздел «Проекты», номинация «Многоквартирные жилые здания»

Градостроительная концепция, г. Химки, Крупный план — диплом

номинация «Малоэтажные здания»

Резиденция Русская изба, АБ «АБАМ» — диплом

Загородный дом 1000 кв. м., Carton Group — диплом

Частный дом в поселке Березки, UB.Design — диплом

Раздел «Постройки», номинация «Малоэтажные здания»

Академическая дача, АБ Романа Леонидова — серебряный знак

Дом-палуба или Галерея солнца, АМ А. Литовского — диплом

Реконструкция усадебного дома в Баковке, UB.Design — диплом

Номинация «Объект социального и культурного назначения»

Многофункциональный образовательный комплекс на территории областной гимназии им. Е. М. Примакова (2 очередь строительства), АБ «Студия 44» — диплом

5 наград конкурса Build School (Золотой, Серебряный и дипломы), прошедшего параллельно на площадке фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.