Подмосковье получило рекордные 5 млрд руб благодаря работе земельконтроля

По итогам совместной работы муниципального земельного контроля Московской области и налоговых органов муниципалитеты региона получили дополнительные налоговые поступления на общую сумму 5 миллиардов рублей. Этот показатель стал результатом целенаправленной борьбы с нарушениями налогового законодательства среди собственников земельных участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул важность координации действий между органами контроля и налоговой службой.

«Благодаря четкому отлаженному взаимодействию мунземконтроля и налоговых служб мы смогли увеличить объем бюджетных доходов региона на 5 млрд рублей, что на 1,9 млрд рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Это стало возможным благодаря своевременному выявлению нарушений целевого использования земельных ресурсов и принятию мер по повышению ставок налогов для нарушителей», — отметил министр.

Особое внимание уделялось случаям незаконного предпринимательства на участках индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного подсобного хозяйства (ЛПХ), а также неиспользуемым землям сельхозназначения. Нарушения фиксировались инспекторами мунземконтроля, материалы передавались в налоговые службы, где принималось решение о пятикратном увеличении ставки земельного налога до уровня 1,5% от кадастровой стоимости участка.

Кроме того, одновременно инициирован процесс переоценки кадастровой стоимости земельных участков, используемым неправомерно, что также увеличило налогооблагаемую базу.

«Одновременно материалы мунземконтроля по выявленным нарушениям направляются в Центр кадастровой оценки, который повышает кадастровую стоимость, исходя из фактического использования земли. Дополнительные поступления в муниципальные бюджеты позволят местным властям активнее финансировать социальные программы, ремонт инфраструктуры и развитие территорий», — добавил Тихон Фирсов.

