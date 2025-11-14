Подмосковье поделилось опытом в сфере кадастровой оценки на встрече в Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит уже седьмая научно-практическая конференция «Государственная кадастровая оценка: новые перспективы». Организаторами мероприятия являются ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» и СПб ГБУ «Городское управление кадастровой оценки» совместно с Национальным объединением СРО оценщиков «Союз СОО» при участии Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области и Росреестра. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Ключевые спикеры: представители Росреестра, Роскадастра, руководители и специалисты бюджетных учреждений кадастровой оценки, представители органов государственной власти субъектов РФ, в том числе и представители Правительства Московской области в лице заместителя министра имущественных отношений Юрия Лаврякова и заместителя директора ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» Евгении Гольда, которые поделились своим опытом и знаниями в данной области.

Юрий Лавряков выступил с докладом на тему: «Государственная оценка в экономике недвижимости Московской области», рассказав об инициативах, инновационных подходах, которые Подмосковье успешно внедряет в своей практике в направлении справедливой кадастровой оценки.

«В Московской области насчитывается более 14 млн объектов недвижимости, включая 4,27 млн земельных участков и 9,73 млн объектов капитального строительства. Одной из приоритетных целей региона является установление справедливых ставок оплаты за пользование объектами недвижимости посредством механизмов кадастровой стоимости», — сказал замминистра.

Для того, чтобы установить экономически обоснованную плату в бюджет за фактическое использование недвижимости, Минимущества в своей работе применяет комплексный подход. Какие приняты меры в регионе по установлению справедливой кадастровой стоимости:

Благодаря работе комиссий по исправлению кадастровой стоимости удалось скорректировать кадастровую оценку 14 тыс. объектов недвижимости, предотвратив потерю бюджетных поступлений примерно на сумму 1 млрд рублей ежегодно. Московская область совместно с коллегами из Москвы вышли с инициативой о бессрочном продлении работы данной комиссии, эту идею поддержали другие регионы и республики РФ. На рассмотрение в Госдуму проект будет внесен Росреестром в декабре этого года.

Муниципальным земельным контролем ежегодно проводится 360 тысяч обследований, в результате которых производится перерасчет кадастровой стоимости за нецелевое использование земельных участков ИЖС, СНТ, сельхозназначения. Таких участков тысячи. Эта работа позволяет увеличить налоговые сборы на 3,1 млрд рублей ежегодно.

При проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в 2022 году Минимуществом был применен подход, учитывающий наличие объекта капитального строительства, как фактора улучшения земельного участка, существенно влияющего на рыночную стоимость. Регион активно выявляет объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы должным образом. Если на земельном участке находится незарегистрированный дом или другое строение, его наличие учитывается при расчете кадастровой стоимости самого участка. Это значит, что даже если право собственности на постройку официально не зарегистрировано, ее фактическое существование увеличивает кадастровую оценку земли, что впоследствии влияет на размер налога на землю. Таким образом, государство стимулирует владельцев недвижимости регистрировать права на постройки. Эта мера позволила включить в налогооблагаемую базу дополнительные 68,5 тысяч объектов, увеличив ежегодные налоговые поступления на 770 млн рублей.

Для повышения собираемости налогов в Подмосковье вводится учет самовольно захваченных земельных участков при проведении ГКО в 2026 году. По предварительным оценкам, выявление 20 тысяч случаев самозахвата приведет к дополнительным налоговым сборам в объеме 360 млн рублей ежегодно.

Согласно новому федеральному закону, с 1 января 2026 года расчет аренды участков государственной, муниципальной и неразграниченной собственности в России будет зависеть от кадастровой стоимости. Это будет применяться исключительно к новым договорам аренды.

Одной из ключевых идей, озвученных Юрием Лавряковым на конференции, стало предложение по упрощению формулы расчета арендной платы.

«Предлагаем новую формулу расчета аренды: Апл = Кд × Кс, где: Кд — коэффициент вида использования земельного участка, Кс — его кадастровая стоимость. А для предпринимателей, реализующих крупные инвестиционные проекты, при расчете арендной платы мы предлагаем установить особый коэффициент, равный ставкам земельного налога в размере 1,5% сроком на три года, на время строительства объектов, что значительно снижает общую сумму аренды. Это особенно важно для предприятий, занимающихся строительством объектов инфраструктуры и промышленности, поскольку позволяет сократить расходы на начальном этапе проекта», — отметил заместитель министра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.