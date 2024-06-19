Подмосковье обменялось опытом в сфере земельного контроля

Представители министерства имущественных отношений Московской области, управления Росреестра по Московской области, ГБУ «Центр кадастровой оценки» и других профильных ведомств областного правительства приняли участие в мероприятии по обмену опытом в сфере земельного контроля, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Встреча организована одним из наиболее технологичных столичных ведомств — Госинспекцией по недвижимости на площадке Информационно-консультационного центра «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА».

Представители контрольного ведомства рассказали о современных технологиях выявления и недопущения фактов самовольного строительства и нецелевого использования земельных участков, в том числе на землях индивидуального жилищного строительства, садоводческих товариществ, личного подсобного хозяйства, сельхозназначения и территориях промзон.

«В столице выстроена эффективная система дистанционного мониторинга и вычисления земельно-имущественных нарушений. Наши специалисты активно применяют современные технологии: камеры городского видеонаблюдения, квадрокоптеры, космоснимки, а также искусственный интеллект и нейросети. Данные инструменты позволяют оценить наличие признаков нарушений и своевременно принять соответствующие меры», — рассказал заместитель начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Николай Алилуев.

В рамках рабочей встречи акцент был сделан на эффективности применения цифровых технологий в контрольно-инспекционной и разъяснительной работе с пользователями объектов недвижимости. Комплексные меры направлены на профилактику нарушений и способствуют их снижению.

«Наше ведомство контролирует законность использования земли и объектов недвижимости. Для эффективного выявления нарушений необходимо проводить постоянное обследование территорий, чем непосредственно занимается наш муниципальный земельный контроль. Работа в данном направлении активно совершенствуется и модернизируется, более того, наш опыт перенимают другие российские регионы. Но, как говорится, нет предела совершенству, мы следим за практиками и тенденциями в земельно-имущественной сфере и всегда открыты к изменениям и новым идеям, которые могут улучшить качество работы», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По словам главы ведомства, в приоритете — автоматизация значительной части работы земельных инспекторов. Ознакомившись с программами столичной инспекции, Минимущества планирует перенять и внедрить их опыт в части выявления нарушений земельного законодательства.

«Коллеги из Госинспекции по недвижимости активно задействуют робота-поисковика, который обрабатывает в интернете и соцсетях рекламу по сдаче недвижимости в аренду и по ключевым словам выявляют индикаторы риска нарушений. У нас также есть подобный робот для обнаружения незаконных хостелов, который мы планируем усовершенствовать с учетом наработанной практики столичных инспекторов», — рассказал замминистра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

По аналогии с московским ведомством, в перспективе Минимущества планирует организовать горячую линию для оказания помощи и полного консультационного сопровождения по устранению нарушений.

Применение технологий позволит получать максимально объективную аналитическую базу для выявления и пресечения правонарушений, снизить влияние человеческого фактора и упростить работу муниципальных земельных инспекторов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.