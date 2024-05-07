Подмосковье лидирует среди регионов РФ по объемам жилищного строительства

По итогам первого квартала текущего года Подмосковье оказалось на первом месте среди регионов РФ по объемам жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.

По итогам первого квартала 2024 года в Московской области ввели в эксплуатацию 2,7 млн кв. метров жилья. Из них — 0,3 млн пришлись на многоквартирные дома и 2,4 млн рублей — на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов — 9% от общего ввода жилья по стране.

Новое жилье строится в разных муниципальных образованиях Подмосковья.

Больше всего квадратных метров многоквартирного жилья введено в Ленинском округе — 203,5 тыс. кв. метров, в городском округе Лыткарино — 24, 4 тыс. кв. метров, в округе Пушкинский — 19 тыс. кв. метров.

Кроме того, Раменский, Одинцовский и Истра — в топе муниципальных образований по объемам ввода индивидуальных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.