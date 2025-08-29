Подмосковье готовит медиаторов совместно с экспертным советом при Госдуме

Осенью 2025 года начнет работу экспертный совет по развитию медиации в закупках при комитете Госдумы по развитию конкуренции, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Подмосковье активно включилось в эту работу: в июле в региональном комитете по конкурентной политике состоялась рабочая встреча с экспертами в сфере медиации, руководителями академии контрактных отношений, юристами, представителями подмосковного отделения «Опора России» и дирекцией форума-выставки «Госзаказ», на которой детально обсудили цели и задачи совета, а также перспективы развития этого молодого направления — медиации в корпоративных закупках.

Среди ключевых задач совета — разработка законодательной базы в части применения медиации в сфере закупок, осуществляемых в соответствии с законом 223-ФЗ, а также создание реестра профессиональных медиаторов и повышение уровня их квалификации. Реестр медиаторов позволит упорядочить деятельность специалистов в сфере досудебного урегулирования споров, возникающих при исполнении договоров, заключаемых в рамках Закона 223-ФЗ. Это повысит прозрачность процесса и доверие участников рынка к результатам медиативных процедур. Наличие официального реестра даст возможность заказчикам и поставщикам выбирать квалифицированных посредников, обладающих необходимой компетенцией и опытом.

Как рассказала Светлана Журавлева, министр правительства Московской области по конкурентной политике, в фокусе внимания — создание культуры диалога в корпоративных закупках и развитие системы кадров для медиации в этой сфере.

«Эффективная работа этого института требует постоянного повышения квалификации специалистов. Особенно важно, что мы начинаем практически с чистого листа — это сложно, но тем интереснее видится наш путь и развитие данной сферы. Чтобы вырастить новое поколение медиаторов, необходимо объединить опыт экспертов, учесть позицию лидеров отрасли и синхронизироваться с федеральной повесткой», — добавила она.

В планах у совета разработка специализированных образовательных программ, направленных на совершенствование навыков ведения переговоров и урегулирования конфликтов именно в сфере закупок. Эксперты также обсудят возможность введения обязательных требований к образованию и сертификации медиаторов.

«Подмосковье не только задает тренды в развитии медиации в закупках, но и по сути стало пилотным регионом для апробации этих механизмов», — подчеркнула Светлана Журавлева.

Ожидается, что введение четких правил в данном направлении разрешения конфликтов создаст условия для честной конкуренции и снизит количество судебных разбирательств, связанных с нарушением условий договоров.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на едином портале торгов вы можете найти курсы по организации закупочных процедур.