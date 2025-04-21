Подготовлена площадка для возведения жилья по реновации на ул Минусинской

В районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы освободили площадку для строительства жилья по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Площадка находится на ул. Минусинской на месте расселенных старых домов 10, 12 и 14.

«Ожидается, что общая жилая площадь в новостройке по реновации с подземной автостоянкой составит более 24 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить участникам программы более 400 квартир. Первые этажи в домах по реновации проектируют нежилыми — там смогут открыться магазины, пункты выдачи заказов, досуговые центры для детей или другие объекты социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят: комплексноозеленят, оборудуют зоны для тихого и активного отдыха горожан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Больше информации о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в 2017 году.