Подготовка к учебному году продолжаются в спортивных учреждениях города Фрязино

Подготовка к новому учебному году в спортивных учреждениях города Фрязино идет полным ходом, делимся с вами итогами нашей работы за прошедшую неделю, передает пресс-служба администрации муниципалитета

Санитарная обработка помещений продолжается по плану. Сотрудники уделяют особое внимание гигиене и безопасности, чтобы спортивные объекты были готовы принять посетителей в идеальных условиях.

В СШ "Олимп" проведен ремонт насосного оборудования бассейна, и уже начато его наполнение. Вода скоро будет готова принимать первых пловцов. Завершено плановое обслуживание щитов управления электрикой, а также проведены работы по обслуживанию и ремонту санузлов.

В ФОК продолжается очистка чаши бассейна. Работа трудоёмкая, но сотрудники ФОКа движутся к финишу, чтобы посетители смогли наслаждаться чистой и безопасной водой.

Не остались без внимания и стадион с прилегающими территориями: установлены новые ворота, спортивные площадки готовятся к тренировкам и играм.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы создать комфортные и безопасные условия для соревнований и тренировок. Благодарим всех, кто участвует в этом процессе, и с нетерпением ждем спортсменов в новом учебном году!" - администрация МБУ ДО "Спортивная Школа "Олимп" Фрязино".

Ранее Воробьев сообщал, что на территории Московской области ежегодно возводится порядка 130 тыс. новых квартир.

«580 домов мы строим в Подмосковье ежегодно, это 130 тыс. квартир», — сообщил Воробьев.