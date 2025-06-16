Подъезды в Кашире ремонтируют по программе софинансирования

Чистыми и светлыми, комфортными и уютными становятся подъезды каширских многоквартирных домов после ремонтов, выполняемых по программе софинансирования. Каждый год управляющие компании совместно с жителями выбирают цвет стен, детали интерьера обновляемых подъездов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в этом году в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Кашире, микрорайонах Ожерелье и Кашира-2 обновляются 5 подъездов. Ремонт в 4 из них уже завершен.

Два отремонтированных в 2024 году каширских подъезда, на Вахрушева, 14 к.2 и Ленина, 3, в этом году примут участие в региональном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». Мероприятие проводится в рамках губернаторской программы по ремонту подъездов многоквартирных домов, реализуемой на протяжении 7 лет.

Управляющие компании домов оштукатурили и окрасили потолки и стены подъездов, заменили почтовые ящики, накладки на перила, провели стяжку пола и уложили керамогранитные плиты. Заменили почтовые ящики и светильники.

Кстати, как отмечают жители, новые лампы светят ярче и стали экономичными — оснастили датчиками движения. Убрали в короба провода — освободили стены, расширив пространство.

На Ленина, 3 обновили стеклопакеты, а для отделки стен использовали декоративную штукатурку типа «короед» приятного бежевого оттенка. А вот жители на Вахрушева, 14 к.2 решили украсить подъезд символическим рисунком семьи.

Качество выполненного ремонта подтверждают и жители дома № 3 на Ленина. Но особенно важным им кажется то, что управляющая компания «Жилресурс» поддерживает инициативы жителей по высадке цветов и декоративных растений у дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.