Почти каждый 2-й россиянин готов обменять свою дачу на квартиру-студию в Москве

42% россиян готовы обменять свою дачу на квартиру-студию в столице. При этом 31% хотел бы приобрести такую квартиру для своего ребенка на будущее. За локацию и инфраструктуру опрошенные готовы переплачивать 5-10% от средней стоимости жилья на рынке. Каждый пятый готов к переплате до 5% за красивый вид из окна, сообщили РИАМО в компании Level Group.

«По статистике Level Group, студии действительно часто востребованы у покупателей старше 40 лет, приобретающих квартиры для своих детей. Часто это также молодые люди до 35 лет, не состоящие в браке. Любопытно, что студии и однокомнатные квартиры остаются одним из наиболее востребованных форматов жилья при покупке с использованием материнского капитала: в 29% случаев эту меру господдержки используют именно при покупке однокомнатных квартир. При этом квартиры-студии покупают значительно чаще многокомнатных квартир — в 18% случаев», — комментирует пресс-служба Level Group.

Среди других причин выбора квартиры-студии вместо дачи каждый седьмой (13%) назвал планы на получение дохода с недвижимости: опрошенные уверены, что квартиру-студию легко сдать в аренду или перепродать. А почти каждый второй (44%) убежден в выгоде от такой покупки: они считают, что студии намного дешевле однокомнатной квартиры в той же самой локации.

Любопытно также, что подавляющее большинство опрошенных (62%) не готовы пожертвовать локацией и инфраструктурой, чтобы уложиться в бюджет. За эти параметры опрошенные готовы переплачивать 5-10% от средней стоимости жилья на рынке. Еще 17% ставят в приоритет удобство планировочных решений и готовы доплатить за этот критерий до 5% от средней стоимости. А каждый пятый (21%) готов к переплате до 5% за красивый вид из окна.