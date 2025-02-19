Почти 500 медиков получают компенсацию за аренду жилья в Ленинском округе

В Ленинском городском округе, как и во всем Подмосковье, продолжает действовать социальная поддержка врачей, фельдшеров и среднего медперсонала. Одной из самых востребованных мер является компенсация арендной платы за жилье, которая в этом году в Ленинском округе выросла до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Выплата на аренду квартиры — хорошая поддержка для тех медработников, которые не имеют в собственности жилья в Ленинском округе или приехали в Подмосковье из других регионов. Это позволяет привлекать квалифицированные медицинские кадры и предотвратить дефицит врачей в нашей системе здравоохранения. На сегодняшний день укомплектованность штата наших медучреждений превышает 90%», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Такую выплату из бюджета Московской области получают 384 медика Видновской клинической больницы и свыше 100 сотрудников Видновского перинатального центра. А две семейные пары, работающие в системе здравоохранения муниципалитета, получают компенсации в размере 45 тыс. рублей ежемесячно. Кроме того, в Ленинском округе действуют и муниципальные выплаты на аренду жилья, их получают свыше 10 человек. Средства из местного бюджета предоставляются тем специалистам, которые не проходят по областным критериям.

«Также востребованными являются губернаторская программа «Социальная ипотека» — по ней в 2024 году квартиры на льготных условиях приобрели 4 специалиста из Ленинского округа, а за все время действия программы — около 60 наших медиков. А также программа «Приведи друга». Она особенно популярна в нашем перинатальном центре: с начала 2024 года по ней в ВПЦ трудоустроены 11 врачей и медсестер», — рассказал Станислав Каторов.

В 2025 году премии за привлечение коллег увеличены — теперь за трудоустройство медика, рекомендовавший его сотрудник получает от 28 тыс. до 128 тыс. рублей в зависимости от стажа и специальности нового члена коллектива.

Благодаря еще одной областной мере поддержки — «Земский доктор / Земский фельдшер» — штат медицинских специалистов Ленинского округа пополнился 48 врачами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.