Почти 3 тыс земельных участков доступно бизнесу в Подмосковье

Инвестиционная карта Московской области, размещенная на инвестпортале региона, отображает информацию о локациях, доступных для размещения бизнеса. На сегодняшний день предпринимателям доступно порядка 3 тыс. земельных участков, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Воспользовавшись фильтрами, пользователи могут выбрать наиболее подходящий участок, например, по типу объекта. Далее предприниматель может ознакомиться с подробной информацией о выбранном земельном участке и подать заявку на его получение прямо с инвесткарты.

Так, на карте размещена информация о более 120 земельных участках по программе «Земля за 1 рубль», еще 195 участков доступны бизнесу для проведения торгов.

Например, участок размером 0,5 га расположен в городском округе Щелково в 23 км от ЦКАД. Земельный участок относится к категории сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, инвестиционная карта содержит информацию о земельных участках в подмосковных особых экономических зонах — 90 участков, а также в индустриальных парках — сегодня бизнесу доступно более 560 земельных участков.

Также фильтры позволяют отобрать площадки по городскому округу. Например, в Балашихе бизнесу доступно более 150 локаций, в Волоколамском — 86, в Домодедово — 90, в Орехово-Зуевском — 59.

Инвесткарта Московской области создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.