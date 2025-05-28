Почти 3 тыс кв м площади займут коммерческие помещения в ЖК Skolkovo One Одинцова

В Одинцовском округе продолжается строительство жилого комплекса бизнес-класса Skolkovo One. Площадь коммерческих помещений в первой очереди комплекса составит около 3 тыс. кв. м — это позволит создать порядка 300 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На первой линии домов первой очереди (корпуса 4, 5, 6), рассчитанных на 676 квартир, расположено 28 коммерческих помещений разной конфигурации — запроектированы офисы, кафе, магазины, медицинский кабинет, многофункциональный центр и другие полезные сервисы шаговой доступности.

Всего в составе жилого комплекса Skolkovo ONE построят 16 корпусов высотой 5–9 этажей. Дома возводят в соответствии с авторской архитектурной концепцией ведущего российского бюро Apex Project Bureau. Во всех подъездах обустроят большие светлые лобби с высокими потолками и зоной ресепшн.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.