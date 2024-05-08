Почти 3 тыс человек переедут в новое жилье в Ивантеевке по программе реновации

Реновация пришла в подмосковную Ивантеевку — 2 797 человек переедут из 48 домов малоэтажной ветхой застройки в современное и комфортное жилье. Уже выдано разрешение на строительство первых домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Право на застройку девелопер выиграл на аукционе, инициированном правительством Московской области. В рамках комплексного развития территории жилой застройки площадью 83,57 га вместе с новым жильем в объеме 628 746 кв. метров будет построена вся необходимая транспортная и социальная инфраструктура:

5 детских садов на 1 365 мест;

3 школы на 2 800 мест;

поликлиника на 365 посещений в смену;

2 пункта участковых уполномоченных полиции;

многофункциональный центр;

отделение почты;

физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;

реконструкция дорог;

многоуровневые и подземные паркинги.

Цель программы реновации — сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания и качественно обновить городские территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.