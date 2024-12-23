Почти 2,5 тыс жителей Подмосковья за год поучаствовали в вебинарах Минимущества

В течение года специалисты министерства имущественных отношений Московской области провели 24 онлайн вебинара, в которых приняли участие порядка 2,5 тыс. человек. Популярностью такая форма консультирования пользуется как у физических, так и у юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

На тематических вебинарах, систематически проводимых ведомством, специалисты рассказывают гражданам о государственных и муниципальных услугах земельно-имущественной сферы, новшествах земельного законодательства, алгоритме подачи заявлений, о причинах отказов в предоставлении услуг. На вебинарах можно напрямую задать вопросы экспертам и получить профессиональную консультацию.

Важно отметить, что такая информационная работа позволяет сократить количество типовых ошибок, которые допускаются при подаче документов, и соответственно, количество отказов при получении той или иной услуги.

Принять участие в вебинарах может любой желающий. Чтобы записаться, необходимо на портале госуслуг перейти в раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», далее выбрать конкретную услугу и зарегистрироваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.