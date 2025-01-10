Почти 20 молодых семей из Наро-Фоминска получили свидетельства для покупки жилья

Сегодня в Наро-Фоминске вручили 19-ти молодым семьям свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наконец они станут обладателями собственных квадратных метров и будут строить свою жизнь, будущее в своем доме. Правда, найти новую квартиру будущие собственники должны будут уже самостоятельно. Сделать это нужно в течение 7 месяцев.

В Наро-Фоминском городском округе с 2007 года успешно действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках муниципальной программы «Жилище» (приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома) из федерального, областного и местного бюджетов.

Семьи могут рассчитывать на социальную выплату, покрывающую 35% от среднерыночной стоимости жилья. При этом, 65% — собственные средства граждан. С 2007 по 2025 год, благодаря этой программе, 353 семьи смогли получить социальные выплаты и улучшить свои жилищные условия.

Реализация программы продолжается. Критерии для участия следующие: возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, иметь возможность оплатить ту часть стоимости жилья, которую не покрывает социальная выплата, выданная государством.

Размер социальной выплаты зависит от количества членов молодой семьи и норматива стоимости одного квадратного метра жилья, установленного для расчета размера социальных выплаты молодым семьям на определенный год по Наро-Фоминскому городскому округу.

Подробности можно уточнить в комитете имущественных и земельных отношений администрации Наро-Фоминского г. о.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.