Почти 1,7 тыс га земли передали фермерам Подмосковья без торгов с начала года

В Московской области с начала года 49 земельных участков сельскохозяйственного назначения переданы в аренду без проведения торгов крестьянским фермерским хозяйствам (КФХ) и сельскохозяйственным организациям, участвующим в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«С начала года министерство имущественных отношений московской области предоставило в аренду без проведения торгов 49 земельных участков областной собственности общей площадью почти 1700 га. Сорок четыре земельных участка площадью 1654,8 га в городских и муниципальных округах Чехов, Раменский, Шаховская, Орехово-Зуевский, Серебряные Пруды, Дмитровский, Ступино, Истра, Коломна, Павлово-Посадский, Рузский, Воскресенск, Щелково, Подольск, Егорьевск и Серпухов предоставлены крестьянским фермерским хозяйствам, а 5 участков площадью более 39,6 га в городском округе Серпухов и муниципальном округе Чехов переданы сельхозорганизациям региона», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, молодое фермерство КФХ «Луч» получило 7,3 га сельхозземли в деревне Нефедиха Дмитровского округа, на которых собирается развивать растениеводство — выращивать клубнику. Ближайшие годы уйдут на восстановление земли, а потом можно будет осуществлять свой проект.

Земельные участки сельхозназначения государственной или муниципальной собственности могут получить в аренду на срок до 5 лет сельскохозяйственные организации, получающие господдержку в сфере развития и ведения сельского хозяйства, а также крестьянские фермерские хозяйства. По истечении трех лет с момента заключения договора аренды, при условии использования земельного участка по целевому назначению, у арендатора возникает право оформить земельный участок в собственность.

В ведомстве дополнили, что этом году в рамках господдержки для аграриев предусмотрены 36 субсидий. Они охватывают отрасли растениеводства, животноводства, предусматривают возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, поддержку фермерских хозяйств, начинающих аграриев и развитие сельского туризма. Вся информация переведена в удобный цифровой формат — в этом году запустили интерактивный сервис на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.