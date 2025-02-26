Почти 14 млн выписок из ЕГРН выдали в Подмосковье в 2024 году

Ежедневно управление Росреестра по Московской области предоставляет более 12 тыс. государственных услуг по учетно-регистрационным действиям. По итогам 2024 года зарегистрировано более 2,3 млн прав и предоставлено около 14 млн сведений из единого государственного реестра недвижимости, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

При этом наиболее удобным способом получения сведений из ЕГРН стал электронный формат. Доля сведений, предоставленных в электронном виде, составляет 96% от их общего количества.

Подать запрос о предоставлении сведений из ЕГРН в электронном виде можно: с использованием сервисов официального сайта Росреестра, единого портала госуслуг, а также при личном обращении в офисы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Выписка из ЕГРН является источником достоверной и объективной информации о недвижимости, так как содержит основные характеристики объекта недвижимости, информацию о зарегистрированных правах и наличии ограничений прав и (или) обременений объекта недвижимости, сведения о кадастровой стоимости и другую юридически важную информацию.

«Электронные сервисы Росреестра позволяют быстро и круглосуточно отправлять запросы на получение информации и получать данные о недвижимости в короткие сроки. Росреестр — современная и открытая служба, одним из основных принципов ее деятельности является клиентоориентированность. Ведомство продолжает работать над снижением административных барьеров, выступая с законодательными инициативами по упрощенному оформлению недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации ведомства», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

С 1 марта 2023 года на едином портале государственных и муниципальных услуг максимально быстро и просто можно получить сведения из единого государственного реестра недвижимости.

Возможность получения экспресс-выписок реализована только для правообладателя соответствующего объекта недвижимости. В экспресс-выписке содержатся сведения об объекте недвижимости, его истории, владельцах, но не содержатся планы земельных участков, схемы планировок квартир и графика.

С 1 марта 2023 года действует Федеральный закон от 14.07.2022 № 266 — ФЗ, которым предусмотрено ограничение доступа к персональным данным правообладателя (в выписке ЕГРН отсутствуют сведения о собственниках, если ее заказывают третьи лица). Это сделано в целях безопасного использования личной информации. Получить полную информацию о правообладателе объекта недвижимости возможно только с его согласия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.