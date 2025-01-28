Почти 10 новых школ откроются в Ленинском округе в ближайшие 3 года

В Ленинском округе продолжается масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры, в том числе создание новых образовательных организаций. В январе уже открыта одна новая школа, до конца года должно быть завершено строительство еще четырех. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году раньше сроков мы открыли школу в жилом комплексе «Эко Видное 2.0». По просьбам наших жителей вместе с застройщиком нам удалось увеличить ее вместимость с 1 100 до 1 500 человек, что позволило полностью исключить вторую смену», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он отметил, что в текущем году планируется завершить строительство школы в поселке Развилка, которая возводится в рамках нацпроекта «Образование», а также школ в жилых комплексах «Пригород Лесное», «Горки Парк» и «Первый квартал» — за счет внебюджетных источников. Также на этапе строительства — образовательные организации в ЖК «Ново-Молоково» и «Зеленые аллеи», их планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Таким образом, в ближайшие 2 года в Ленинском городском округе будет создано порядка 9 тыс. дополнительных мест для школьников.

«Самым крупным проектом в текущем году станет открытие школы на 1 675 мест, которая будет одной из крупнейших не только в округе, но и на всей территории Подмосковья. Мы считаем принципиально важным, чтобы все работы выполнялись вовремя и соответствовали современным стандартам качества», — подчеркнул Станислав Каторов.

Также сообщается, что в Ленинском округе прорабатывается вопрос о сроках начала строительства школ в жилых комплексах «1-й Южный» на 1 250 мест и «Видный город» на 1 125 мест, вторых по счету школ в микрорайонах «Восточное Бутово», «Южная Битца» и «Государев дом», а также четвертой школы в ЖК «Пригород лесное».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.