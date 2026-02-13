Победители аукциона могут открыть бизнес в помещениях у метро «Люблино»

Город выставил на торги четыре помещения для бизнеса в шаговой доступности от станции метро «Люблино». Объекты имеют свободное назначение, а их площадь варьируется от 82,4 кв. м до 135,6 кв. м, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Сейчас на городских аукционах доступно четыре нежилых помещения на Совхозной улице в районе Люблино. Площадь объектов составляет от 82,4 до 135,6 квадратного метра. Помещения имеют свободное назначение и подойдут для реализации практически любых коммерческих проектов, например открытия центра оказания бытовых услуг, детской творческой студии, небольшого магазина или пекарни», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что потенциально высокий пешеходный трафик, удобное расположение на первых этажах новых жилых домов, близость к станции метро и прогулочным зонам могут повысить рентабельность и потенциал роста бизнеса. Заявки на участие в торгах принимают до 25 февраля, а торги пройдут 4 марта.

Помещения расположены по адресу: Совхозная улица, дом 10а. Все объекты имеют отдельный вход, к ним подведены основные инженерные коммуникации.

Принять участие в аукционах могут физические или юридические лица, для этого им понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестпортал Москвы. В разделе «Торги Москвы»есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.