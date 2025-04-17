По реновации в районе Косино-Ухтомский построили два жилых комплекса

Два ЖК возвели по программе реновации в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объекты находятся на ул. Черное Озеро (д. 7 и д. 8). Суммарная площадь новостроек составляет свыше 20 тыс. кв. м.

«Суммарно в двух новых жилых комплексах предусмотрено 173 квартиры общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. Шесть из них — для маломобильных жильцов — там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах для удобства жителей смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи нежилые — в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. На придомовой территории возле новостроек появились площадки для активного отдыха и спорта, а для безопасности и комфорта горожан установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Дома появятся в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности находятся автобусные остановки: «Улица Черное Озеро», «Косинская фабрика», «Большая Косинская улица, 24» и «Оренбургская улица».

Ранее в департаменте сообщили о том, что в рамках программы реновации в 2024 году обновили обустроили более 180 спортивных и детских площадок.