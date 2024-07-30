По программе создания МПТ в ЗелАО строят вторую очередь технопарка «Алабушево»

В ОЭЗ «Технополис Москва» стартовал основной этап строительно-монтажных работ в рамках возведения второй очереди технопарка «Алабушево». В эксплуатацию объект запланировано ввести в 2026 году, сообщил замммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил об одобрении возведения по программе создания мест приложения труда делового и многофункционального комплексов на западе города.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным, на территории ОЭЗ „Технополис Москва“ продолжается строительство промышленного технопарка „Алабушево“. Там будет создана полноценная инфраструктура для компаний, занимающихся внедрением новых технологий и наукоемким производством. Завершить возведение второй очереди планируется в 2026 году. Суммарно в результате реализации проекта в округе появится около 2,5 тыс. рабочих мест», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что всего благодаря реализации проекта ЗАО получит порядка 2,5 тыс. новых рабочих мест. Первая очередь технопарка была введена в эксплуатацию в I квартале текущего года. На данный момент все 3 корпуса забронировали для размещения производств высоких технологий.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, на площадях 3 производственных корпусов локализуют производителей комплектующих для газовой и нефтяной промышленности, металлургической продукции и медизделий.

«Планируется, что трудоустроиться туда смогут свыше 1,2 тыс. человек. Всего в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в Москве появится 18 промышленных объектов. В общей сложности на производствах будет создано свыше 16,4 тыс. рабочих мест», — подчеркнул Гарбузов.

Вторую очередь технопарка составят административно-бытовое здание и 2 производственных корпуса суммарной площадью порядка 50 тыс. кв. м. Производственные здания будут включать одноэтажную часть, в которой разместят техоборудование, а также офисный трехэтажный блок, в котором будут располагаться отделы проектирования и конструкторские бюро предприятий-арендаторов.

«В конце марта текущего года комитет оформил разрешительную документацию на возведение трех зданий второй очереди, а затем получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ, после чего наши инспекторы составили программу проверок. В настоящее время на объекте продолжаются земляные работы», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он добавил, что нулевой цикл запланировано окончить до конца 2024 года.

В компании Capital Group отметили, что подготовительные работы на II очереди окончены. Процесс заливки фундаментов для новых корпусов технопарка стартовал. Строительство идет по графику.

«Технопарк „Алабушево“ стал совместным проектом ОЭЗ „Технополис Москва“ и Capital Group. При этом на рынке коммерческой недвижимости мы видим повышенный спрос на технопарки формата light industrial, поэтому строящиеся площади уже вызывают большой интерес, мы ведем переговоры с потенциальными арендаторами», — рассказал директор по правовым вопросам, член Правления Capital Group Владимир Галактионов.

В течение 4 лет реализации программы стимулирования создания МПТ она охватила почти все городские районы. Столица заключила с инвесторами свыше 100 соглашений на возведение более 5 млн кв. м коммерческой недвижимости.

Речь идет об учреждениях спорта, культуры и образования, торговых и офисных объектах, логистических комплексах и промпредприятиях. Суммарно в развитие Москвы и создание МПТ привлекут свыше 1,8 трлн рублей. Благодаря этому почти во всех сферах экономики города появится боле 258 тыс. новых рабочих мест.

Застройщики могут отправить заявку на получение спецстатуса через инвестпортал Москвы.