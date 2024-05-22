По программе создания мест приложения труда в Москве построили 15 объектов

Со старта программы стимулирования создания мест приложения труда в 7 административных округах Москвы в эксплуатацию ввели 15 объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В рамках программы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда ввели в эксплуатацию более 380 тыс. кв. м коммерческих и социальных объектов. Это 9% от общего объема недвижимости, строительство которой запланировано по данной программе», — сказал Ликсутов.

В 2022–2023 годах в Москве открыли технопарк «Бутово», промышленный и логистический комплексы, 5 детсадов и 3 школы. За последние 3 месяца по программе стимулирования создания мест приложения труда возвели еще 4 объекта.

«С начала 2024 года введены в эксплуатацию технопарк «Крекшино» и школа на 1,2 тыс. мест в ТиНАО, первая очередь технопарка «Алабушево» в ЗелАО, торговый центр «Кузьминки Молл» в ЮВАО. Суммарно на построенных по программе создания мест приложения труда объектах будет организовано около 8 тыс. рабочих мест, в том числе высококвалифицированных», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В технопарке «Крекшино» уже разместили швейное производство. Также в ТиНАО инвесторы возвели две большие школы на 2350 учеников, 3 детсада на 820 воспитанников, комплекс производства модульных зданий и логистический комплекс. Всего в округе создадут свыше 2,7 тыс. рабочих мест.

В технологический парк «Алабушево», который находится в ОЭЗ «Технополис Москва», могут работать более 2,5 тыс. человек. Еще свыше 1,2 тыс. рабочих мест создадут за счет окончания строительства первой очереди. Резидентами могут стать компании сферы микроэлектроники, высокотехнологичные и технико-внедренческие предприятия.

С открытием промышленного парка «Бутово» в ЮЗАО работу на современном производстве смогут найти 1,8 тыс. человек. В парке располагаются предприятия, производящие изделия из крафт-пакетов и картона, системы кондиционирования и вентиляции, медицинское оборудование, а также строительно-промышленное производство.

Первый торговый центр, возведенный по городской программе, принесет более 2 тыс. рабочих мест.

Программу стимулирования создания мест приложения труда реализуют с 2020 года. Она призвана обеспечить комплексную и сбалансированную застройку районов. Согласно ее условиям, девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка для строительства жилых домов, если он дополнительно проинвестирует строительство объекта с новыми рабочими местами.

Столица заключила уже свыше 100 соглашений с инвесторами, которые построят более 4,6 млн кв. м социальной и коммерческой недвижимости. Благодаря этому появится более 215 тыс. новых рабочих мест во всех отраслях городской экономики.

Участвовать в программе могут как планирующие реализацию своего проекта девелоперы, так и те, кто уже строит в Москве дома. Для этого участки под жилье и места приложения труда могут располагаться в разных районах.

Отправить заявку на участие в программе можно при помощи онлайн-сервиса на Инвестпортале Москвы.