Плотность коттеджной застройки в Подмосковье будут регулировать

Новый эксперимент стартует в Подмосковье с 1 января 2026 года. Теперь кадастровые инженеры и госрегистраторы прав будут проверять земельные участки для ИЖС и садоводства на соответствие градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ), сообщают «Ведомости» .

В ГПЗУ будут обозначены требования к строительству. Они также будут касаться отступов от границ земельного участка и других правил. Кадастровый инженер начнет проверять параметры объекта, если они не будут соответствовать, специалист может отказать в подготовке технического плана.

Госрегистратор будет проверять документы на соответствие минимальным отступам от границ участков. Таким образом эксперт определит место допустимого размещения зданий. По предварительным данным, такой эксперимент продлится до 1 января 2029 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. <…> Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.

