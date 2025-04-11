Площадку для соревнований между юнармейцами в скором времени откроют в Коломне

Продолжается капитальный ремонт Центра детского творчества в Колычеве. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

«Уже к сентябрю в обновленном двухэтажном здании оборудуют 27 кабинетов, где смогут заниматься 1500 детей», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

К традиционным занятиям добавятся современные направления: робототехника, 3D-моделирование. Два больших кабинета будут предназначены для проведения патриотической работы.

Здесь же обустроят единственную в Подмосковье площадку с несколькими полосами препятствий для тренировок юнармейцев и соревнований между ними.

Сейчас в ЦДТ активно ведутся ремонтные работы. Рабочие снимают остатки отделки, демонтируют устаревшую отопительную систему, расширяют дверные проемы и готовят полы к заливке стяжки. Уже частично завершены работы по обновлению кровли. Одновременно убирают и вывозят строительного мусора, образовавшегося после демонтажа.

Планируется, что занятия с детьми в новом центре начнутся в октябре.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.