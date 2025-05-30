Площадь благоустройства новых ЖК Skolkovo One в Одинцове составит 1,75 га

ЖК Skolkovo One возводят в Одинцовском городском округе. Девелоперская компания приступила к очередному этапу благоустройства территории корпусов первой очереди жилого комплекса. Общая площадь благоустройства составит порядка 1,75 га. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Английский сад, ландшафтные зоны, игровые и спортивные площадки с авторскими малыми архитектурными формами, пешеходные маршруты создадут на территории комплекса неповторимое пространство с атмосферой живой природы.

При создании концепции благоустройства Skolkovo One были учтены специфика и природные особенности района, сердцем и главной достопримечательностью которого является Мещерский парк. Территория жилого комплекса станет органичной частью этой уникальной экологичной локации. В основе концепции благоустройства, разработанной архитектурным бюро А4, — идея английского сада с акцентом на естественную красоту природы.

Озеленение территории новых жилых корпусов проводится с учетом сезонности, чтобы сад выглядел живописно в любое время года. Хвойные растения — лиственницы, ели, сосны, пихты будут служить естественными фильтрами воздуха и радовать жителей яркими красками даже в зимние месяцы. Также во дворах высадят более 50 лиственных деревьев, порядка 850 лиственных кустарников и около 490 хвойных кустарников. На территории будет восемь цветников, поражающих своими масштабами и многообразием видов (от 930 до и 2,8 тыс. многолетних растений).

Специально для Skolkovo One были разработаны авторские малые архитектурные формы. Все МАФы — от оригинальных качелей до парковочных столбов, ограждений и контейнерных площадок — российского производства, они выполнены по индивидуальным проектам из натуральных материалов. Например, для велопарковок применялся оцинкованный металл и покрытое маслом дерево лиственницы. Лиственница использована также для скамеек, песочниц, качелей, спортивного оборудования и т. д. Габариты всех МАФов для детских и спортивных зон определены с учетом безопасности и комфорта маленьких жителей комплекса. Чтобы придомовая территория стала для них настоящим продолжением парка, команда проекта позаботилась даже о деревянных столиках с сиденьями-пеньками и тактильных плитах из речной гальки.

При обустройстве внутренних пространств ЖК используются премиальные решения, например, функциональное зонирование с учетом всех деталей и нюансов проживания. Так, на территории предусмотрено разделение пешеходных потоков и основных транзитов с учетом предпочтений и интересов жителей разных возрастных групп. Часть пешеходных маршрутов напрямую свяжут дворы комплекса с Мещерским парком. Живые изгороди из кизильника на территории комплекса обеспечат приватность дворов, сохраняя при этом уникальный природный микроклимат.

Всего в составе ЖК Skolkovo ONE построят 16 корпусов высотой 5–9 этажей. Во всех подъездах обустроят большие светлые лобби с высокими потолками и зоной ресепшн.

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