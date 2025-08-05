Пять коммерческих помещений в ВАО выставили на городские торги

Представители бизнеса могут приобрести на торгах пять коммерческих помещений в Восточном округе столицы. Объекты расположены на первых этажах и в подвалах и имеют отдельный вход с улицы. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Восточный округ — один из лидеров по реализации коммерческих помещений на городских аукционах. В первой половине этого года с торгов ушло более 100 объектов в ВАО. Сейчас на востоке столицы можно приобрести пять нежилых помещений площадью от 62,3 до 1240,3 квадратного метра в районах Измайлово, Сокольники, Ивановское, Соколиная Гора и Вешняки. Все они имеют свободное назначение и отдельный вход, что позволяет использовать их для открытия самых разных видов бизнеса», — отметил Кирилл Пуртов.

Помещения расположены по адресам: 5-я Парковая улица, дом 42; улица Стромынка, дом 5; шоссе Энтузиастов, дом 55; Реутовская улица, дом 10Г; Борисовская улица, дом 2/31. Два из них находятся на первых этажах, одно в подвале и два занимают сразу первые этажи и подвалы. Четыре помещения подключены к электричеству, водоснабжению и канализации. В трех из них также имеется газоснабжение. Еще одно помещение подключено только к канализации и водоснабжению.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 18 по 26 августа, аукционы пройдут с 27 августа по 4 сентября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».