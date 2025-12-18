Петербуржцы стали чаще оформлять сделки с недвижимостью через нотариуса

Жители Санкт-Петербурга в 2025 году на 18% чаще стали оформлять сделки с недвижимостью через нотариуса. Эксперты связывают рост с резонансным делом о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Росреестр предложил вернуть обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью, как это уже было в России ранее и действует во многих странах Европы. Поводом для инициативы стало дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников.

По данным Федеральной нотариальной палаты, в 2025 году россияне стали на 20% чаще обращаться к нотариусам при оформлении сделок с недвижимостью. В Санкт-Петербурге рост составил 18% , а в Москве — 48%. Эксперты отмечают, что статистика включает не только куплю-продажу, но и сделки дарения, которые с этого года требуют обязательного нотариального удостоверения.

Президент Национальной палаты недвижимости Дмитрий Щегельский пояснил, что около трети покупателей предпочитают нотариальное оформление сделок, стремясь повысить их надежность. Он связал это с так называемым «эффектом Долиной», когда покупатели опасаются мошенничества.

Президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Елена Ульянова добавила, что нотариус проводит беседу с обеими сторонами сделки, чтобы убедиться в их добровольном согласии. Она также отметила, что суды чаще становятся на сторону покупателей, если продавец совершал все необходимые действия для отчуждения квартиры.

На федеральном уровне обсуждаются меры по борьбе с мошенничеством: введение периодов охлаждения, страхование сделок, создание компенсационного фонда и обязательное нотариальное удостоверение. Щегельский подчеркнул, что такие меры будут эффективны только при расширении полномочий нотариусов и усилении гарантий для участников сделок.

