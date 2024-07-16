Петербуржцы отказываются от покупки квартир из-за суеверия

По данным опроса компании ПИК и «Росгосстраха», почти половина (48%) жителей Санкт-Петербурга могут отказаться от покупки жилья из-за плохой приметы. Еще 63% петербуржцев относятся к этому скептически, без малого четверть (24%) горожан серьезно в них верят, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Самая распространенная в Северной столице примета — о кошке, которую надо пропустить через порог нового жилья — с ней считаются 53% респондентов. Еще 26% сказали, что жизнь в квартире будет счастливой, если там сразу накрыть праздничный стол для гостей.

Также около 15% петербуржцев кладут монету под порог, а 6% забирают из предыдущего жилья «домового».

В свою очередь 63% опрошенных отметили, они не полностью уверены в том, что приметы сбываются, но продолжают соблюдать народные традиции по привычке и на всякий случай. При этом к позитивным приметам серьезнее относятся всего 13% участников опроса.