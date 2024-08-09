Петербуржцы могут приобрести вторичное жилье по сниженной цене

сегодня в 15:08

В Санкт-Петербурге вторичное жилье подешевело на 6%

В Санкт-Петербурге зафиксировали падение цен на вторичное жилье. В июне такие квартиры подешевели на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

По мнению директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Сергея Еремкина, изменения на вторичном рынке в Северной столице связаны с ростом спроса.

Эксперт объяснил, что после отмены массовой льготной ипотеки потенциальные покупатели начали интересоваться вторичными квартирами, а до этого акцент был сделан на новостройках.

По данным аналитиков, Петербург считается одним из городов, где самая высокая стоимость жилья на вторичном рынке. В мегаполисе один квадратный метр оценивается в 217 тыс. рублей.