Петербуржцы могут приобрести вторичное жилье по сниженной цене
В Санкт-Петербурге вторичное жилье подешевело на 6%
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В Санкт-Петербурге зафиксировали падение цен на вторичное жилье. В июне такие квартиры подешевели на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Агентство Бизнес Новостей.
По мнению директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Сергея Еремкина, изменения на вторичном рынке в Северной столице связаны с ростом спроса.
Эксперт объяснил, что после отмены массовой льготной ипотеки потенциальные покупатели начали интересоваться вторичными квартирами, а до этого акцент был сделан на новостройках.
По данным аналитиков, Петербург считается одним из городов, где самая высокая стоимость жилья на вторичном рынке. В мегаполисе один квадратный метр оценивается в 217 тыс. рублей.