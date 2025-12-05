Петербургский девелопер купил бывший СИЗО «Кресты» за 1,135 млрд рублей

сегодня в 05:05

На территории СИЗО «Кресты» создадут музей, гостиницу и галереи

Компания «КВС-Всеволожский», принадлежащая девелоперам Сергею Ярошенко и Владимиру Трекину, выиграла аукцион по продаже исторического комплекса бывшей тюрьмы «Кресты» на Арсенальной набережной, сообщает «КоммерсантЪ» .

Стартовая цена лота составляла 1,051 млрд рублей, а победное предложение превысило ее на 84 млн рублей, опередив конкурирующую заявку от АО «Музыкальная индустрия».

Новый владелец намерен преобразовать комплекс площадью 3,9 га с 29 зданиями, включая знаменитые крестообразные корпуса, в музейно-культурный кластер с гостиницей, ресторанами и галереями.

В сделку не вошли действующее общежитие ФСИН и церковь Александра Невского, которые остаются в федеральной собственности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.