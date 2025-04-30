Первый этап вывода из эксплуатации цеха топливных таблеток завершен на «МСЗ»

В АО «МСЗ» успешно завершен начальный этап работ по выводу из эксплуатации здания цеха, где ранее производились топливные таблетки. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Работы ведутся в соответствии с федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года». Исполнителем по государственному контракту назначен Сибирский химический комбинат (АО «СХК»), входящий в Топливный дивизион «Росатома» и расположенный в Северске Томской области.

Машиностроительный завод в Электростали (АО «МСЗ»), также относящийся к Топливному дивизиону, продолжает реализацию проекта по демонтажу и рекультивации территории.

Подробности можно узнать по ссылке: https://vostexpress.info/v-ao-msz-zavershyon-pervyj-etap-vyvoda-iz-ekspluataczii-zdaniya-czeha-po-izgotovleniyu-toplivnyh-tabletok/.