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Первый детский сад строят в ЖК «Квартал Ивакино» округа Химки

В ЖК «Квартал Ивакино» городского округа Химки активно возводится новый детский сад. Проект дошкольного учреждения стал частью комплексной застройки инфраструктуры одноименного жилого комплекса «Квартал Ивакино», сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Согласно проекту, новый детский сад площадью более 5 тыс. кв. метров сможет принять 12 групп детей численностью 300 воспитанников. Для взаимодействия с воспитанниками дошкольного учреждения привлекут 60 человек педагогического и хозяйственно-административного персонала.

В новом саду детей каждой из 12 групп ждут комфортные помещения игровых, спален, раздевалки, пищеблок, медицинский кабинет с процедурной, музыкальный и спортивный залы. Обеспечит безопасность учреждения охранный и пожарный посты.

Окончание строительства намечено к сентябрю 2025 года.

На территории жилого комплекса планируют возвести 27 многоквартирных домов. В настоящее время 4 из них уже строятся. Проектом предусмотрены 9 многоэтажных надземных парковок.

Помимо строящегося первого детского сада, социальную инфраструктуру ЖК «Квартал Ивакино» также дополнят 2 школы, 2 детских сада, независимая котельная, комплекс гидротехнического оборудования и сооружений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.