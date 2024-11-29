Первую стартовую площадку по реновации подобрали в столичном районе Аэропорт

На Часовой улице в районе Аэропорт Северного административного округа столицы построят многоквартирный дом в рамках программы реновации. Для возведения подобрали стартовую площадку, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, сообщается на сайте мэра Москвы .

С начала действия программы реновации в Северном административном округе для возведения многоквартирных домов выбрали 78 стартовых площадок. Зону на Часовой улице утвердили в ноябре 2024 года. Там появится новостройка района Аэропорт, отметил Овчинский.

Суммарная площадь квартир будет около восьми тыс. квадратных метров. Новое жилье получат 300 жителей Москвы.

В районе Аэропорт собираются провести расселение 10 старых многоквартирных домов. В новое жилье в рамках программы реновации переместят 1,8 тыс. человек.

Суммарно по программе реновации в Москве были выбраны 653 стартовые площадки. Их общая площадь составляет 10,8 «квадратов». На них возведут жилые дома и инфраструктурные объекты.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что для всех стартовых площадок по программе реновации создается градостроительный план земельного участка. Благодаря ему можно произвести учет территории и сформировать условия для комплексного освоения.