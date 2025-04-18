Первую социальную ипотеку в 2025 году вручили медработникам Подмосковья

В доме правительства Московской области состоялось первое в этом году вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на приобретение жилья получили 50 медработников: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, а также акушерки, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Программа действует с 2016 года по инициативе Губернатора Московской области. С начала ее реализации более трех тысяч специалистов смогли улучшить свои жилищные условия.

«В Подмосковье действует целый комплекс мер соцподдержки медработников. Важно, чтобы человек не только работал в комфортных условиях, но и мог восстановиться дома. Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года и помогает медицинским специалистам приобрести собственное жилье. Всего в этом году мы планируем выдать 161 свидетельство на соципотеку. Сегодня 50 медработников Подмосковья получили свидетельства на приобретение жилья», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«В 2025 году всего мы вручим 296 свидетельств по программе «Социальная ипотека»: 161 медицинскому работнику (врачи, фельдшеры и медсестры), 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Свой сертификат сегодня получила и Валерия Никитина. Она работает заведующей детской поликлиники в Королеве. По словам обладательницы сертификата, принять участие в программе ее подтолкнули коллеги.

«Спустя десять лет ожидания наша мечта наконец-то осуществилась! Уже выбрана трехкомнатная квартира в Королеве неподалеку от работы. Вскоре мы всей семьей — я, супруг и наши двое детишек — отправимся туда жить», — сказала Никитина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.