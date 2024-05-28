Первую квартиру по «Бютжетной ипотеке» приобрел ученый из Люберец

По «Бюджетной ипотеке» в Подмосковье куплено первое жилье. В регионе реализуется новая мера поддержки для специалистов бюджетной сферы. Ученый из Люберец стал одним из первых участников этой программы, купившим квартиру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Иван Кондрашкин работает заместителем начальника комплекса в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. По его словам, информация о новой программе пришла ему на почту от министерства жилищной политики Московской области.

«Сразу привлек льготный процент и первоначальный взнос. Решил не отказываться. Когда прошел все конкурсные процедуры, начал осуществлять наши семейные планы по расширению жилплощади. Хотя собрать все документы удалось меньше, чем за неделю. Это копии паспортов, трудовых книжек, детских свидетельств, справки с работы, соглашение о работе в течение ближайших 5 лет. Загрузил на госуслуги и отправил. В принципе ничего сложного, а теперь у нас своя квартира», — рассказывает Кондрашкин.

В семье Кондрашкиных двое детей. К переезду они готовятся в марте следующего года. Дом в Люберцах, где они выбрали «евродвушку», еще строится. Иван отмечает хорошую планировку квартиры с просторной кухней, а также удобное расположение — до метро «Жулебино» можно дойти пешком.

Участниками программы смогут стать: медицинские работники, педагоги, ученые и уникальные специалисты.

По программе участники от правительства региона получат:

субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья

снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта на весь срок кредита.

Условия участия:

максимальный размер кредита 15 млн рублей;

специалисты должны заключить трудовой договор с организацией не менее чем на 5 лет;

в случае, если у участника программы уже имеется собственное жилье, его метраж не должен превышать 18 кв. метров на одного члена семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.