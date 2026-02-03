Первая очередь промпарка Балашиха готова более чем на 50 процентов

Готовность первой очереди промышленного парка Балашиха превысила 50 процентов, завершение строительства здания light industrial площадью почти 30 тысяч квадратных метров запланировано на третий квартал 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство первой очереди промпарка Балашиха стартовало в июне прошлого года. На данный момент завершены все монолитные работы, возведен каркас здания, смонтированы металлоконструкции и на 90 процентов выполнено устройство наружных инженерных сетей.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фасадов, остеклению и монтажу кровли административно-бытовой части. В ближайшее время начнется монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

По информации девелопера Parametr, в первой очереди промпарка уже реализовано более 80 процентов площадей. Покупателями стали компании из сфер производства, розничной торговли и логистики. Все помещения будут передаваться резидентам полностью готовыми для эксплуатации.

Промпарк Балашиха — современный мультиформатный промышленный комплекс, включающий здания форматов light industrial, flex box и big box. Такой подход позволит привлечь широкий круг резидентов из малого, среднего и крупного бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.