Перераспределение земли принесло в бюджет Подмосковья 147 млн рублей

В муниципальные бюджеты Московской области в рамках работы земельного контроля с начала года поступило 147 млн рублей от платы за перераспределение земли. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Благодаря услуге по перераспределению земель физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут присоединить к существующему земельному участку, который находится в частной собственности, смежную территорию из состава муниципальной или государственной земли. Таким образом, владельцы на законных основаниях увеличивают площадь. В противном случае, если использовать участок земли, на который отсутствуют какие-либо правоустанавливающие документы, это будет считаться самозахватом. Плата за перераспределение в Московской области составляет 50% от кадастровой стоимости присоединяемого земельного участка. Так, за восемь месяцев текущего года в бюджеты округов в результате оформления данной процедуры поступило 147 млн рублей», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Прежде чем обратиться за услугой на портале РПГУ, заявителю необходимо уточнить, есть ли у земельного участка ограничения и обременения. В этом поможет сервис предварительной проверки. Для этого нужно ввести координаты участка из схемы расположения образуемого земельного участка на кадастровом плане территории.

В регламенте госуслуги на портале указан перечень оснований для отказа в перераспределении. Процедурой могут воспользоваться только правообладатели земельных участков, чьи границы уже установлены в соответствии с действующим законодательством.

Предварительно можно узнать и стоимость прирезаемой части земельного участка, рассчитать ее поможет телеграм-бот Минимущества.

Обращаем внимание, что услуга предоставляется в два этапа. Сначала необходимо образовать земельный участок, для этого собственнику нужно изготовить схему на кадастровом плане территории. Это касается физических лиц с земельными участками, предназначенными для ИЖС, ЛПХ и ведение садоводства. Затем органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утверждают схему расположения земельного участка соответствующим постановлением. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или для земельных участков с иным видом разрешенного использования необходимо будет разработать проект межевания территории.

После постановки вновь образованного участка на кадастровый учет в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), между заявителем и администрацией заключается соглашение о перераспределении. Соглашение подлежит обязательной государственной регистрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.