Пенсионер остался без земли в Московском регионе на 13 млн после развода сына

Пенсионер Геннадий из Ярославской области в 2017 году написал доверенность на невестку сына и в 2025 году узнал, что остался без участков земли на 13 млн рублей, расположенных в Московском регионе. Об этом сообщает Baza .

Геннадий попросил сына и его жену Наталью помочь ему с продажей двух участков земли в Москве и области. Для этой задачи он написал на обоих доверенность. Через некоторое время забыл об этом.

Проблему Геннадий обнаружил в 2025 году после того, как второй его сын начал спрашивать про участки. К этому периоду его брат развелся с Натальей.

Стало известно, что бывшая невестка еще в 2018 году продала участки земли. У девушки спросили, где деньги. Она сказала, что материальные средства передала Геннадию на руки.

Однако пенсионер считает, что Наталья врет.

Сын Геннадия начал вести свое расследование. Он узнал, что в период с 2020 по 2023 годы Наталья приобрела три квартиры. При этом неизвестно, откуда она взяла деньги на их покупку.

Геннадий с семьей обращался к силовикам за помощью. Однако те не обнаружили факта мошенничества. Теперь пенсионер вместе с близкими пытается отсудить у Натальи деньги.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.