Педиатр из Ленинского округа приобрел жилье по программе «Социальная ипотека»

Участковый педиатр из Ленинского округа, приняв участие в программе «Социальная ипотека», переехал из общежития в собственную квартиру. Абдухолик Холов работает в ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница». Его стаж составляет порядка 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Обладатель сертификата признается, что мечтал о профессии с юности.

«Со старших классов я начал готовиться к поступлению в медицинский. Образ людей в белых халатах еще с детства запал в душу, хотелось также помогать людям. Я работаю с маленькими пациентами и могу сказать, что очень многое в их состоянии, в лечении зависит от родителей. Если родители выполняют рекомендации, изначально правильно заботятся о ребенке, все будет хорошо», — говорит он.

О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье Холов узнал от коллег. По его словам, это позволило его семье решить жилищный вопрос.

«Мы взяли однушку с готовым ремонтом и уже переехали с женой и дочкой. Дочь готовится к поступлению в ВУЗ. Возможно, с нами она жить не будет. В любом случае мы собираемся распланировать площадь так, чтобы и у нас, и у нее было свое личное пространство», — рассказывает он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.