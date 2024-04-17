Педиатр из Ленинградской области купила жилье в Подмосковье по соципотеке

Врач Олеся Еланова переехала в Подмосковье из Ленинградской области, узнав о программе «Социальная ипотека». Сейчас ее семья живет в собственной квартире в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Олеся Еланова определилась, кем хочет стать, в старших классах школы. По ее словам, мечтала о «помогающей» профессии. Сейчас общий стаж педиатра подходит к 20 годам.

«Дети — самые благодарные пациенты, они хорошо откликаются на лечение. Назначения заметно улучшают их состояние и это очень радостно видеть. Правильная тактика и правильные рекомендации всегда ведут к положительному результату», — сказала она.

Еще на старом месте работы Еланова узнала о «Социальной ипотеке». Вместе с мужем и детьми они приняли решение о переезде в Московскую область. Специалиста сразу же приняли в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», а затем предложили участвовать в региональной программе улучшения жилищных условий.

«Мы выбрали квартиру на вторичном рынке, чтобы можно было заселиться и жить хотя бы первое время. Дальше можно постепенно что-то улучшать, делать необходимый ремонт. На новом месте нам все нравится — тепло, уют, сам район. Кругом здесь зелено, парки», — рассказала Олеся.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.