Педагог из Королева купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»

Екатерина Хейфец преподает русский язык и литературу в Королевском лицее научно-инженерного профиля. Приняв участие в программе «Социальная ипотека», она отметила новоселье в собственной «евродвушке». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Екатерина с супругом снимали квартиру. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, она решила подать документы.

«Мы выбрали дом в пешей доступности от работы. Уже переехали. Параллельно делаем ремонт. Хотим, чтобы у нас было в светлых тонах, много воздуха, просторно», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. В рамках подпрограммы получить социальную ипотеку могут учителя и воспитатели, медработники, молодые ученые и уникальные специалисты. Стоимость квартиры полностью покрывается средствами из регионального бюджета, а участнику нужно будет только оплатить проценты по кредиту.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.