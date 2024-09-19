Педагог из Коломны приобрела квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»

Учительница русского языка и литературы Мария Филиппова из средней школы № 12 городского округа Коломна улучшила жилищные условия благодаря губернаторской программе «Социальная ипотека». На днях молодой педагог отметила новоселье в двухкомнатной квартире, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«О соципотеке узнала от руководства школы. Необходимый минимальный стаж в три года у меня уже был, я подала заявку на участие в программе и ее одобрили. После этого начались приятные хлопоты по выбору жилья, и теперь у меня есть своя квартира», — поделилась эмоциями учительница.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Регион предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсирует сумму основного долга. Участник программы выплачивает только проценты.

Претендовать на сертификат могут педагоги, а также медики, тренеры, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее Воробьев сообщал, что на территории Московской области ежегодно возводится порядка 130 тыс. новых квартир.

«580 домов мы строим в Подмосковье ежегодно, это 130 тыс. квартир», — сообщил Воробьев.