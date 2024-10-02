Пациентов начали принимать в новом ФАПе деревни Ботово Волоколамского округа

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В деревне Ботово Волоколамского городского округа в новом фельдшерско-акушерском пункте начался прием пациентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый объект здравоохранения построен по госпрограмме за счет средств бюджета.

Фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 36 посещений в смену. Площадь одноэтажного здания составляет 200 кв. метров.

В нем разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала.

Он будет обслуживать почти 1,3 тыс. человек, в том числе 180 детей.

На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, места для отдыха, выполнено комплексное озеленение территории.

Фельдшерско-акушерский пункт построен с использованием технологий завода Pro Module концерна «КРОСТ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.