Пары, которые съезжаются, предпочитают оплачивать жилье вместе

Согласно исследованию сервисов Яндекс Аренда и Twinby, 52% россиян убеждены в том, что при совместном проживании с партнером жилье нужно оплачивать вдвоем, сообщает Газета.ru .

22% опрошенных предпочли бы, чтобы один из партнеров брал на себя оплату за квартиру, в то время как 18% желают делить расходы поровну.

Половина россиян считает важным обсуждать все аспекты совместной жизни, а 28% хотят, чтобы обсуждение касалось даже самых мелких подробностей. Однако на практике лишь 22% респондентов предпочитают реально решать эти вопросы.

Согласно опросу, более трети (36%) граждан России полагают, что начинать совместную жизнь следует не ранее чем через полгода после начала отношений. Четверть участников исследования уверены, что оптимальный срок для съезда — три месяца. 18% респондентов считают, что пары должны встречаться как минимум год, прежде чем решат жить вместе. Наименьшая доля, всего 7%, считает, что совместное проживание оправдано лишь после заключения брака.

Большинство опрошенных отметили положительные аспекты совместного проживания: 43% считают, что это способствует развитию отношений, а 41% уверены, что в этом формате легче понять, подходят ли люди друг другу. При этом 8% респондентов считают, что совместная жизнь может негативно сказаться на отношениях, делая их однообразными.

Более половины опрошенных, а именно 57%, отметили, что для комфортного совместного быта и сохранения отношений важно находить компромиссы.