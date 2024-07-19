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Парковку на 499 машино-мест строят в ЖК «Первый квартал» Ленинского округа

Шестиэтажный паркинг на 499 машино-мест строят в ЖК «Первый квартал» в Видном Ленинского округа. Девелопер реализует проект с общественными помещениями на первом этаже здания, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Проект предусматривает использование современных материалов: фасад будет отделан навесной бетонной плиткой под кирпич и деревянными ламелями. Содержание архитектуры, строгая геометрия и палитра позволят зданию гармонично вписаться в окружающую застройку на территории жилого комплекса.

На первом этаже паркинга разместятся офисы, магазины и автомойка — это создаст 177 рабочих мест. Строительство объекта планируется завершить в конце 2024 года.

Жилой комплекс «Первый квартал» имеет собственную развитую инфраструктуру. Уже построены 4 корпуса, детский сад, соседский центр. Работает отделение вызовов врача на дом. Также строятся современная школа на 1 675 человек и многофункциональный паркинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.